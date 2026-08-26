Ministro Wellington Dias dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS; veja na íntegra

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias concedeu uma entrevista exclusiva ao apresentador Gustavo Toledo durante o programa Link News desta quarta-feira (26).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!