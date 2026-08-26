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Ministro Wellington Dias dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS; veja na íntegra

Ministro do Desenvolvimento analisa resultados do Bolsa Família e Gás do Povo

Link Record News|Do R7

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Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias concedeu uma entrevista exclusiva ao apresentador Gustavo Toledo durante o programa Link News desta quarta-feira (26).

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