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Modalidade de Pix por aproximação deixa de ter teto fixo após mudança do BC

Limite, que antes era de R$ 500, passa a ser definido por clientes com os bancos

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Modalidade de Pix por aproximação deixa de ter teto fixo de R$ 500 após mudança do Banco Central. Limite passa a ser definido por clientes com os bancos.

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