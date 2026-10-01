União Europeia pode retomar compras de frango e mel do Brasil

A União Europeia sinalizou a retomada de compras de frango e mel do Brasil. Suspensão acontece desde 13 de setembro. A economista Carla Beni comentou a situação e as estratégias comerciais empregadas pela aliança.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!