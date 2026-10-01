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União Europeia pode retomar compras de frango e mel do Brasil

Governo brasileiro tenta incluir carne bovina no procedimento de liberação

Conexão Record News|Do R7

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A União Europeia sinalizou a retomada de compras de frango e mel do Brasil. Suspensão acontece desde 13 de setembro. A economista Carla Beni comentou a situação e as estratégias comerciais empregadas pela aliança.

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