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Brasil e Estados Unidos criam grupo para negociar tarifaço

Objetivo é avaliar possíveis soluções e avançar nas negociações sobre eventual acordo

Conexão Record News|Do R7

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O Brasil e os Estados Unidos estabeleceram um grupo de trabalho conjunto para discutir as tarifas aplicadas aos produtos brasileiros e outros aspectos da relação comercial entre os dois países.

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