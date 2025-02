Cessar-fogo: Israel espera libertação de seis reféns do Hamas nesta quinta (30) e sábado (1)

Durante pronunciamento na noite deste domingo (26), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , comentou os planos para a libertação de mais seis reféns pelo grupo terrorista Hamas até o sábado (1). Nesta quinta-feira (30), a civil Arbel Yehud, a soldada Agam Berger e outro refém, que não foi identificado, devem ser libertos. Já os de sábado ainda não foram informados.



Desde o início do cessar-fogo , sete pessoas foram resgatadas do grupo terrorista Hamas, em troca de 400 presos palestinos e o retorno da passagem para o norte de Gaza . A primeira fase do acordo está previsto para durar 42 dias e deve libertar cerca de 33 reféns do Hamas ao longo de seis semanas.