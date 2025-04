Filhotes de dragão-de-komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, nascem em zoológico da Austrália

Depois de 214 dias de espera, três filhotes de dragão-de-komodo , espécie ameaçada de extinção, nasceram em um zoológico da Austrália . Os bebês serão monitorados por veterinários com cuidados 24 horas por dia.



Nativos de cinco ilhas no sudeste da Indonésia , esses répteis venenosos são considerados os maiores lagartos do mundo. Na fase adulta, o animal pode atingir 3 metros de comprimento e pesar, em média, cerca de 70 quilos.