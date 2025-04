Mini pandas e bambus: ônibus temático encanta turistas na China; veja imagens

A China transformou a paixão nacional pelos pandas em um ônibus temático que vem conquistando turistas de todo o mundo. Desde miniaturas de pandas até as barras de apoio personalizadas de bambu, todo o interior do veículo possui elementos que remetem ao animal símbolo do país . O passeio com o automóvel inclui passagens em pontos turísticos famosos da cidade, como zoológicos, museus e mirantes.