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Expedição científica investiga a vida marinha na Madeira

Áreas de proteção ajudam a preservar espécies e combater as mudanças climáticas

News das 10|Do R7

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Uma expedição na ilha da Madeira, em Portugal, reúne cerca de 200 pesquisadores com o objetivo de estudar a vida marinha do arquipélago atlântico.

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