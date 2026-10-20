Expedição científica investiga a vida marinha na Madeira
Áreas de proteção ajudam a preservar espécies e combater as mudanças climáticas
Uma expedição na ilha da Madeira, em Portugal, reúne cerca de 200 pesquisadores com o objetivo de estudar a vida marinha do arquipélago atlântico.
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