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Interesse em ser professor cai 31% entre os jovens

Especialistas alertam para risco de falta de profissionais em escolas

News das 19h|Do R7

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Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Semesp aponta uma preocupante tendência na educação brasileira: o crescente desinteresse dos jovens pela carreira docente.

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