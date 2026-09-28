Interesse em ser professor cai 31% entre os jovens
Especialistas alertam para risco de falta de profissionais em escolas
Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Semesp aponta uma preocupante tendência na educação brasileira: o crescente desinteresse dos jovens pela carreira docente.
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