Helicóptero com Rick, da dupla com Renner, desaparece

As equipes de segurança pública de Santa Catarina estão mobilizadas desde a tarde para localizar uma aeronave desaparecida na Serra do Rio do Rastro. O sinal do celular da aeronave foi detectado em um local inesperado por volta das 15h30, mas as condições climáticas têm dificultado as buscas.



O helicóptero partiu às 10h30 de Porto Belo com destino a São Joaquim. A ausência de sinal foi notificada no início da tarde, e as buscas foram autorizadas logo depois. Devido à forte chuva e ventos que chegaram a 80 km/h, o helicóptero só conseguiu retomar voo às 17h30.



Apesar dos esforços conjuntos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, incluindo o uso de drones para buscas terrestres, o clima adverso continua a ser um grande obstáculo. As chuvas persistentes dificultam tanto os voos quanto as operações em terra.



O comandante da Polícia Militar enfatizou a necessidade de cautela nessas condições e considerou a possibilidade de pilotos terem procurado locais seguros para pouso. As buscas continuarão durante a noite, apesar das dificuldades climáticas em várias regiões de Santa Catarina, enquanto as autoridades aguardam melhorias no clima para retomar os voos de busca.



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