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EUA devem aprovar pacote de armas de US$ 2,8 bilhões a Israel

Acordo inclui algumas das munições mais destrutivas dos arsenais ocidentais

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos está próximo de aprovar um significativo pacote de armamentos avaliado em quase US$ 3 bilhões destinado a Israel.

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