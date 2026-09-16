EUA devem aprovar pacote de armas de US$ 2,8 bilhões a Israel
Acordo inclui algumas das munições mais destrutivas dos arsenais ocidentais
O governo dos Estados Unidos está próximo de aprovar um significativo pacote de armamentos avaliado em quase US$ 3 bilhões destinado a Israel.
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