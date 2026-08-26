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Diretor da CIA se encontrou com autoridades russas em Moscou

Kremlin qualificou conversas como 'positivas', mas não deu detalhes; Putin não participou

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O diretor da CIA, John Ratcliffe, realizou uma viagem a Moscou para dialogar com autoridades de inteligência russas, confirmada pelo Kremlin.

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