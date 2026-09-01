EUA e Coreia do Norte estariam se preparando para cúpula
Relatório de inteligência sul-coreano afirmou que há indícios de diálogo entre os países
Um relatório recente do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul indica que uma cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos pode ocorrer em breve.
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