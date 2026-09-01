Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA e Coreia do Norte estariam se preparando para cúpula

Relatório de inteligência sul-coreano afirmou que há indícios de diálogo entre os países

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um relatório recente do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul indica que uma cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos pode ocorrer em breve.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • estados-unidos
  • coreia-do-norte
  • kim-jong-un
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.