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Operação policial prende 26 suspeitos na Bahia e em São Paulo

Detidos são investigados por envolvimento com PCC, tráfico de drogas e homícidio

News das 19h|Do R7

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Uma operação policial conjunta entre a Bahia e São Paulo resultou na prisão de 26 suspeitos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

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