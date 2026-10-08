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Vídeo: carro invade calçada e atropela duas mulheres no interior de Pernambuco

Vítimas foram socorridas e levadas ao hospital

News das 19h|Do R7

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Um carro invadiu a calçada e atropelou duas mulheres nesta terça-feira (6) em Orobó, interior de Pernambuco. As duas caminhavam quando foram atingidas pelo veículo fora de controle. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram chamadas e as mulheres foram levadas ao hospital. Uma delas já recebeu alta.

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