Vídeo: carro invade calçada e atropela duas mulheres no interior de Pernambuco

Um carro invadiu a calçada e atropelou duas mulheres nesta terça-feira (6) em Orobó, interior de Pernambuco . As duas caminhavam quando foram atingidas pelo veículo fora de controle. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram chamadas e as mulheres foram levadas ao hospital. Uma delas já recebeu alta.



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