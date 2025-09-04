Logo R7.com
Bragantino x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Bragantino enfrenta Corinthians em busca de classificação no Paulistão Feminino nesta quinta (4)

Acompanhe a transmissão do confronto pela oitava rodada do Paulistão Feminino ao vivo na RECORD NEWS, a partir das 16h45

Paulistão Feminino|Do R7

Nesta quinta-feira (4), a partir das 16h45, as meninas do Massa Bruta vão buscar a vitória para garantir uma posição na zona de classificação, mas as Brabas não devem facilitar e arriscar perder a liderança no Paulistão Feminino. Assista à disputa da oitava rodada entre Red Bull Bragantino X Corinthians pela transmissão ao vivo da RECORD NEWS!

