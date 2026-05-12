Brasil vence Argentina e conquista título Sul-Americano Feminino Sub-17

A seleção brasileira feminina sub-17 venceu a Argentina por 3 a 2 e conquistou o Campeonato Sul-Americano no Paraguai, no último sábado (9).



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