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Brasil vence Argentina e conquista título Sul-Americano Feminino Sub-17

Amarelinha chega ao hexacampeonato e se isola como maior campeã da competição

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção brasileira feminina sub-17 venceu a Argentina por 3 a 2 e conquistou o Campeonato Sul-Americano no Paraguai, no último sábado (9).

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