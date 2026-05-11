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Atleta do Praia Clube leva MVP e prêmio de melhor central da Superliga de vôlei

Campeã olímpica comemorou título do principal torneio da modalidade no último final de semana

Elas com a Bola|Do R7

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No último final de semana, o Praia Clube venceu o Minas por 3 sets a 0, conquistando a Superliga feminina de vôlei.

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