Atleta do Praia Clube leva MVP e prêmio de melhor central da Superliga de vôlei
Campeã olímpica comemorou título do principal torneio da modalidade no último final de semana
No último final de semana, o Praia Clube venceu o Minas por 3 sets a 0, conquistando a Superliga feminina de vôlei.
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