Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Time alviverde inaugura espaço exclusivo do futebol feminino

Centro de excelência foi construído com a venda de Amanda Gutierres e conta com estrutura completa

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Palmeiras apresentou o novo CT exclusivo para a equipe feminina.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • Futebol feminino
  • Palmeiras
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.