Crianças ribeirinhas são exploradas em produção de espetos de churrasco na Amazônia

Na Amazônia, crianças ribeirinhas trabalham na produção artesanal de espetos de churrasco. O alimento é vendido em feiras e restaurantes das grandes cidades. Elas enfrentam uma rotina exaustiva, perigosa e marcada pela violação de direitos fundamentais. A reportagem especial do Record News Investigação mostra que as crianças cortam pedaços de madeira, manuseiam facas afiadas e se ferem em meio ao mato fechado, a quilômetros de qualquer estrutura pública de proteção social.



Mesmo após 15 anos da primeira denúncia, pouca coisa mudou. Os espetos seguem sendo vendidos por centavos a atravessadores que lucram com a exploração. A atividade, passada de geração em geração, é vista por muitas famílias como a única alternativa para garantir comida na mesa. Enquanto isso, a evasão escolar , o cansaço extremo e os acidentes continuam sendo parte da rotina das crianças.