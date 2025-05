Estelionato sentimental: fotógrafo perde R$ 250 mil e acusa mulher de falsas promessas de amor

Em pouco mais de um ano, Alexandre Alves dos Santos perdeu R$ 250 mil para uma mulher que o teria enganado com falsas promessas de amor . Os dois se conheceram na tarde em que o profissional foi contratado para fotografar os produtos da loja em que Emile trabalhava como vendedora.



Após dois meses de conversas on-line , a mulher fez o primeiro pedido de dinheiro, alegando que precisava do valor para pagar aluguéis atrasados. A partir daí, o homem fez sucessivas transferências bancárias para ela. Em cada uma delas, a vendedora apresentava uma nova justificativa.



Em determinado momento, ela afirmou ter uma doença renal e solicitou ajuda financeira para realizar tratamentos de saúde. “Ela pratica o estelionato como forma de vida”, diz a advogada do fotógrafo em entrevista à jornalista Patrícia Ferraz.



Santos procurou a polícia no início de abril e entregou cópias dos comprovantes de Pix e das mensagens trocadas com a suspeita. Além de registrar boletim de ocorrência, ele formalizou o desejo de que o caso seja investigado. A Polícia Civil abriu inquérito e trabalha para que todas as partes sejam ouvidas.



A equipe da RECORD conseguiu entrar em contato com a mulher. Entretanto, ela desligou a ligação quando foi convidada para uma entrevista. Os advogados de Emile afirmam que a acusação de estelionato sentimental é infundada e alegam que o relacionamento terminou após episódios de violência física e psicológica praticados pelo fotógrafo. Ele nega as acusações.