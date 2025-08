'Eu não tenho nada a ver com isso', DJ brasileira acusada de exploração de mulheres em Portugal

No início de abril deste ano, a produtora musical brasileira Regina Episcopo , conhecida como DJ Beka, foi detida em Portugal sob suspeita de liderar uma rede de aliciamento e exploração sexual de mulheres . Segundo a polícia, ela usava spas como fachada para atrair as vítimas, inclusive do Brasil, para atividades ilegais.



Após passar três meses no Estabelecimento Prisional de Tires, no município de Cascais, Beka concedeu entrevista à RECORD e disse que as acusações são infundadas, destacando sua carreira profissional no país europeu.



O processo continua sob segredo de Justiça, com várias testemunhas envolvidas. Agora em liberdade, Regina planeja lutar para provar sua inocência nos tribunais portugueses.