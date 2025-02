Falsos consultores financeiros enganam clientes com promessa de lucro milionário

Uma dupla de golpistas enganou centenas de clientes ao se passar por consultores financeiros em Campinas, no interior de São Paulo . Neli Álvaro Silva e Mário Henrique Cardoso Antônio usavam o nome de empresas estrangeiras para prometer lucros milionários com baixo investimento. Na realidade, tratava-se de um esquema de estelionato que rendia aos suspeitos uma faturamento de R$ 7 milhões por mês.



O caso é investigado pela delegacia que apura crimes financeiros da Polícia Federal de Campinas. Enquanto isso, a empresa continua operando normalmente e captando novas vítimas. Sem saber que falava com a repórter Thais Furlan, um vendedor faz uma proposta e garante ganho de mais de R$ 6 milhões com um investimento de R$ 80 mil.