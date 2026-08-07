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Observatório flagra sequência de raios durante a noite no RS

Imagens mostram intensidade da tempestade que atingiu várias cidades do estado

Hora News|Do R7

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Um observatório astronômico gravou o momento em que o céu escuro da noite virou dia tamanha a quantidade de raios.

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