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Postes explodem durante fortes ventos no Rio Grande do Sul

Autoridades pedem que moradores evitem áreas com árvores comprometidas e fios caídos

Hora News|Do R7

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Uma forte tempestade atingiu a cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, causando a explosão de vários postes devido à ventania e à chuva.

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