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Ladrão de patinete tenta roubar bolsa e derruba idosa

De acordo com a Guarda Municipal, criminoso já usava tornozeleira eletrônica

Hora News|Do R7

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Uma idosa foi vítima de uma tentativa de roubo enquanto caminhava pela calçada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

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