Família de pai e filho atropelados no Paraná luta por justiça após liberdade de motorista

Na madrugada de 17 de março, Gilberto e o filho Alexsandro morreram atropelados enquanto aguardavam o sinal verde no semáforo em Foz do Iguaçu (PR). Os dois estavam de moto, quando foram atingidos pelo carro de David André Martens, que dirigia embriagado após uma noitada de festa.



Após o acidente, a promotoria solicitou a prisão preventiva de Martens, mas o pedido foi negado, causando indignação entre os familiares das vítimas. Ronílsia de Almeida, viúva de Gilberto e mãe de Alexsandro, lamenta a impunidade : "Será que ele não vai ser preso?".



Karoline Schoingele, noiva de Alexsandro, também expressou sua dor, ressaltando que David "simplesmente deu as costas e foi embora" logo depois da colisão . Sem receber contato ou apoio do motorista, a família busca por justiça .