‘Fui injustiçada’, afirma ex-bailarina do Faustão acusada de lavar dinheiro para o PCC

A influenciadora e ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana , afirmou ter sido injustiçada e silenciada ao ser acusada de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital) , em entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini.



Segundo o Ministério Público, Natacha tinha ligação direta com Valdeci Alves dos Santos , que ficou quase dez anos foragido da polícia brasileira. “No começo, a gente teve uma relação de amizade. Depois, tive um relacionamento amoroso com ele”, disse a ex-bailarina.



A dançarina é acusada de receber dinheiro de empresas e pessoas ligadas a Santos. Ela ficou presa por quatro meses na Penitenciária Feminina de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, e teve R$ 120 mil em espécie apreendidos. Natacha afirmou que foi enganada pelo homem e que, se soubesse de sua ligação com a organização criminosa, jamais teria se envolvido com ele.



Apesar da negação, a dançarina continuou mantendo contato com o ex-líder da facção . Um documento apontou que ela o visitou na Penitenciária Federal de Brasília de outubro de 2022 a fevereiro de 2023. De dentro da cadeia, Santos manteve negócios bilionários por meio de uma rede que envolvia laranjas, empresas, familiares e amigos próximos.



Outro documento revelou que a influenciadora recebeu quase R$ 250 mil do então namorado. Parte dos depósitos — R$ 42 mil — foi feita na conta da mãe de Natacha. Para os investigadores, a ex-bailarina não apenas recebia, mas também transferia valores para pessoas e empresas ligadas ao criminoso.