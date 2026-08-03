Estudo mostra que dirigir de madrugada é mais perigoso

Um estudo conduzido pelo professor Vanderlei Cunha Parro, do Instituto Mauá de Tecnologia, revelou que o risco de se envolver em um acidente grave nas estradas é três vezes maior durante a madrugada.



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