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Acidente em rodovia: quatro pessoas ficam feridas após carro capotar e pegar fogo

Motorista perdeu o controle da direção; chamas se espalharam rapidamente

Hora News|Do R7

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Quatro membros de uma mesma família ficaram feridos após o carro em que viajavam capotar e pegar fogo na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

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