Balão cai na região do Aeroporto de Guarulhos (SP) no momento da decolagem de avião

No município de Guarulhos , em São Paulo , um balão de ar quente caiu perto da região do Aeroporto Internacional. Um vídeo mostra o momento da queda do balão e a proximidade com a aeronave que decolava. Apesar do risco e do susto, não houve registros de acidentes.



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