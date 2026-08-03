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Balão cai na região do Aeroporto de Guarulhos (SP) no momento da decolagem de avião

Objeto desce perto da pista das aeronaves; apesar do risco, não houve acidentes

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No município de Guarulhos, em São Paulo, um balão de ar quente caiu perto da região do Aeroporto Internacional. Um vídeo mostra o momento da queda do balão e a proximidade com a aeronave que decolava. Apesar do risco e do susto, não houve registros de acidentes.

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