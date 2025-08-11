Golpe da cesta básica: criminosos oferecem falso benefício para enganar idosos no Rio de Janeiro
Vítimas tiveram seus dados pessoais coletados para a abertura de contas bancárias fraudulentas
Uma quadrilha foi acusada de aplicar golpes em aposentados ao oferecer cestas básicas. Vítimas como os aposentados Jorgina dos Santos Francisco, de 73 anos, e Joselmo Peçanha da Rosa, de 66, tiveram seus dados pessoais coletados para a abertura de contas bancárias fraudulentas.
Caio César Solano, que se apresentava como investidor financeiro de sucesso e esbanjava uma vida de luxo, foi preso suspeito de ser o chefe da organização criminosa, durante uma operação no Rio de Janeiro.
Em outubro de 2024, Jorgina recebeu a visita de uma mulher que se apresentou como integrante de uma ONG supostamente parceira do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ela informou que a idosa havia sido beneficiada com uma cesta básica e anotou os dados do documento para um cadastro.
Por trás da oferta, havia um esquema criminoso. Com fotos e informações das vítimas, os golpistas abriam contas bancárias e contratavam empréstimos. Após o depósito, o dinheiro era transferido para a conta de um intermediário, que depois repassava o valor a Solano. A polícia estima que mais de 100 pessoas tenham sido prejudicadas.
