Golpista se passa por empresário e leva mais de R$ 350 mil de vítima em aplicativo de relacionamento

Um estelionatário usa aplicativos de relacionamento para enganar e roubar vítimas em São Paulo. César Mattar, de 70 anos, ilude mulheres com promessas de amor para extorquir grandes quantias de dinheiro. Ele utiliza o falso nome de “César Racy” para aplicar o golpe.





Uma vítima, que prefere não ser identificada, afirma que o criminoso alegava estar com dificuldades financeiras para pagar as rescisões de funcionários de sua suposta empresa e pedia “ajuda”. A primeira transferência para o golpista foi de R$ 60 mil. Com o tempo, os valores aumentaram, e ela afirma ter perdido, no total, R$ 350 mil.





Após a transferência bancária, o homem fingiu estar internado no Rio de Janeiro com toxoplasmose ocular, infecção que pode causar perda de visão. Desconfiada das histórias, a filha da vítima investigou Mattar e descobriu que ele estava com outra mulher aplicando o mesmo golpe. Outra vítima relatou à polícia que o golpista tinha suas senhas bancárias e fez um empréstimo de R$ 100 mil.





O primeiro registro criminal contra Mattar foi feito em 1978. Desde então, ele acumulou 53 processos e três passagens pela cadeia.