Mulheres que acusam italiano de tortura e cárcere privado afirmam que continuam sendo ameaçadas

Andrea Ciaccio , de 52 anos, foi preso na zona sul de São Paulo no início de junho após ser acusado de cárcere privado , violência sexual, tortura e agressão a mulheres. O italiano vive no Brasil há duas décadas e se apresentava como uma pessoa influente no mundo da moda. No entanto, nos bastidores da vida de luxo, surgiram acusações graves: vítimas, que preferem não se identificar, relatam estupros, sessões de espancamento e ameaças.



Em um dos crimes registrados em vídeo, o empresário aparece agredindo uma mulher com socos no meio da rua. A jornalista Fabiana Oliveira teve acesso exclusivo à casa onde os delitos teriam ocorrido. Uma das vítimas revelou que foi obrigada a permanecer dopada na casa dele. “Eu perdi a noção do tempo, porque ele me colocava uma droga que eu não conhecia”, afirmou à reportagem.



Outra mulher disse que a polícia a encontrou com o rosto sangrando, após ter o nariz quebrado pelo homem. “Essa última vez, eu achei que ia morrer, que a minha vida passou na minha frente. Ele me bateu muito, ele me bateu como se estivesse batendo em um homem do tamanho dele”, contou a vítima.



O homem foi preso , mas, segundo o advogado de duas vítimas, elas continuam sendo ameaçadas mesmo após a prisão. Já a defesa do acusado diz que ele “nega qualquer tipo de agressão ou violência” e que “tudo não passa de uma armação”.