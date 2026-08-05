Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Guarda civis disparam e são a segunda maior força do país

Número de agentes chega a 107 mil; polícias militares somam 413 mil profissionais

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O aumento dos efetivos das guardas civis em 44 municípios brasileiros ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação vigente. De acordo com Alan Fernandes, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa expansão revela “um descontrole nacional sobre o que as guardas civis metropolitanas fazem, sobre o cumprimento dos ditames legais, já estabelecidos em lei”.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • brasil
  • seguranca-publica
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.