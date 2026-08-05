Guarda civis disparam e são a segunda maior força do país

O aumento dos efetivos das guardas civis em 44 municípios brasileiros ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação vigente. De acordo com Alan Fernandes, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa expansão revela “um descontrole nacional sobre o que as guardas civis metropolitanas fazem, sobre o cumprimento dos ditames legais, já estabelecidos em lei”.



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