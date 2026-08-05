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Concessionárias dobram investimentos para fortalecer redes de energia

Em 2025, setor aplicou mais de R$ 16 bilhões em melhorias, pouco mais de 40% dos valores investidos

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As concessionárias de energia elétrica estão intensificando seus esforços para modernizar as redes e torná-las mais resilientes diante dos crescentes fenômenos climáticos.

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