Condutores sem habilitação causam acidentes duas vezes mais letais

Ao todo, 1.188 vítimas fatais no trânsito foram causadas por motoristas sem habilitação no Brasil em 2025. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, via Lei de Acesso à Informação, obtidos pelo Portal R7.



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