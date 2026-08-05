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Condutores sem habilitação causam acidentes duas vezes mais letais

Ano passado, PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou recorde de óbitos em sinistros do gênero

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Ao todo, 1.188 vítimas fatais no trânsito foram causadas por motoristas sem habilitação no Brasil em 2025. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, via Lei de Acesso à Informação, obtidos pelo Portal R7.

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