Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo começa campanha 'Maio Amarelo 2026' por trânsito mais seguro

Objetivo é conscientizar que participação coletiva é importante para diminuição de acidentes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A campanha Maio Amarelo foi lançada pelo governo com o objetivo de promover um trânsito mais seguro por meio da responsabilidade coletiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • acidente-de-transito
  • brasil
  • onu
  • senatran

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.