‘Pensei que o mundo tinha acabado’, diz mulher que foi denunciar agressão e acabou presa por engano

Débora Cristina da Silva Damasceno foi até a delegacia em Petrópolis (RJ) para denunciar um caso de agressão por parte do marido e acabou sendo presa por engano , sob a suspeita de tráfico de drogas, no fim de março. Em entrevista ao jornalista Diogo Menezes, ela afirma que, ao receber a mandado de prisão, sentiu como se "o mundo fosse acabar" e que não teria mais contato com sua família.



Ao todo, a mulher passou três dias detida. O advogado da diarista descobriu que a ordem judicial era para outra mulher com o mesmo nome e sobrenome, sem o “da Silva”. Em nota, a primeira instância da comarca de Belo Horizonte admitiu que houve um equívoco.



Outros casos, como o de Reginaldo Pereira da Silva, mostram que a prisão de inocentes é cada vez mais comum no Brasil. O homem foi detido injustamente em casa, em Juazeiro do Norte (RN), no dia de seu aniversário, como suspeito de estupro. A defesa de Pereira conseguiu entrar em contato com a família da vítima, que negou reconhecê-lo.