PF e Paraguai destroem 12.800 hectares de plantação de maconha em 13 anos; veja detalhes da operação

Desde 2012, a Polícia Federal brasileira e as autoridades do Paraguai se uniram para combater o tráfico de drogas na América do Sul . A operação já destruiu 12.800 hectares de plantação de maconha — o equivalente a quase 13 mil campos de futebol.



No total, 40 mil toneladas da planta foram eliminadas, uma quantia suficiente para carregar 2.000 caminhões bitrens. “Essa é a maior ação do mundo envolvendo dois países no combate ao tráfico da maconha”, afirma Jalil Rachid, ministro da Secretaria Antidrogas do Paraguai.



O repórter da RECORD, Fábio Menegatti, acompanhou o trabalho dos agentes em fazendas na cidade de Yby Pytá. Com o auxílio de um helicóptero, eles identificam as áreas da floresta nativa desmatadas em larga escala pelos traficantes . Depois, a missão de destruir os pés e inutilizar a plantação é concluída em cerca de 30 minutos.



Algumas amostras são recolhidas para fazer o estudo do perfil químico das plantas a fim de desvendar a origem da maconha apreendida no Brasil. Se os investigadores identificarem que a droga veio do Paraguai, o suspeito poderá responder pelo crime de tráfico internacional , com pena de até 25 anos.



A operação, contudo, não se limita apenas a ronda das plantações. Os agentes monitoram acampamentos espalhados pela região que são usados por pessoas que cultivam a droga. Além disso, o policiamento na fronteira também é intenso e apreende embarcações que tentam cruzar a fronteira com fardos de maconha.