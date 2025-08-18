Logo R7.com
Roblox: entenda como a plataforma de jogos online pode afetar a segurança das crianças

Aplicativo tem sido alvo de denúncias por parte de pais, que afirmam que jogo apresenta conteúdo impróprio para menores

Record News Investigação|Do R7

A plataforma Roblox tem sido alvo de denúncias por parte de pais, que afirmam que o jogo online apresenta conteúdos impróprios para crianças. Os relatos indicam um risco potencial de contato com adultos sem o conhecimento dos jovens usuários. 


Uma das críticas é o fácil acesso das crianças a jogos com temáticas adultas. "É um ambiente lúdico e muitas vezes infantilizado. Os jovens e adolescentes que estão ali não conseguem enxergar o risco que pode ocorrer", afirma André Lopes, especialista em segurança digital. 

Devido à facilidade no cadastro, predadores sexuais conseguem ter contato com as crianças ao acessarem a plataforma. "Eles aproveitam essa oportunidade, muitas vezes utilizando até IA para modificar a voz e se passar por uma criança", explica Lopes. 

Em nota, a Roblox afirma trabalhar arduamente para evitar incidentes negativos e diz que sempre lança novos recursos de segurança, como um sistema com inteligência artificial capaz de detectar rapidamente interações que coloquem crianças em risco.

