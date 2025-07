Agronegócio paulista fecha semestre com superávit de US$ 10,45 bilhões Produção asiática de açúcar impacta negativamente as exportações Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agronegócio paulista tem superávit de US$ 10,45 bilhões no semestre, mesmo com queda nas exportações

O agronegócio de São Paulo encerrou o primeiro semestre de 2025 com um superávit de US$ 10,45 bilhões, apesar de uma queda de quase 10% nas exportações. A redução nas vendas foi atribuída à maior produção de açúcar na Ásia, afetando o principal produto exportado pelo estado.

No total, São Paulo exportou US$ 13,36 bilhões nos primeiros seis meses de 2025, representando uma diminuição de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As importações aumentaram 4,7%, totalizando US$ 2,91 bilhões. O saldo da balança comercial do setor no estado foi 13,1% inferior ao registrado no primeiro semestre de 2024.

O complexo sucroalcooleiro liderou as exportações paulistas com 26% do total, seguido pelo setor de carnes, complexo da soja, produtos florestais e sucos. O café ocupou a sexta posição com uma participação de 7,3%. Os principais destinos das exportações foram China, União Europeia e Estados Unidos.

No cenário nacional, as exportações do agronegócio paulista representaram 16,3% do total brasileiro, colocando o estado na segunda posição atrás apenas de Mato Grosso. O superávit da balança comercial do agronegócio brasileiro foi de US$ 71,94 bilhões no semestre.

‌



Assista ao vídeo - Agronegócio paulista tem superávit de US$ 10,45 bilhões no semestre, mesmo com queda nas exportações

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!