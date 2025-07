Assado x churrasco: entenda por que o consumo da carne brasileira aumentou na Argentina Após a suspensão de impostos sobre importados, proteína brasileira chega mais barata às prateleiras argentinas, afetando mercado local Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h01 ) twitter

Assado x churrasco: entenda por que o consumo da carne brasileira aumentou na Argentina

A Argentina tem aumentado a compra de carne brasileira desde a suspensão dos impostos sobre produtos importados. Este movimento ocorre devido ao aumento dos custos internos, impulsionados pela alta dos combustíveis e energia, além do clima seco do ano anterior. Entre janeiro e abril, o país importou 4.700 toneladas de proteína bovina, principalmente do Brasil, com preços até R$ 5.000,00 mais baixos que os locais.

Embora a quantidade importada seja pequena em comparação ao consumo nacional, ela pressiona os preços para baixo. A suspensão dos impostos facilitou a importação de alimentos, permitindo também um aumento na compra de frutas cítricas e produtos de panificação do Brasil. Outro produto que tem se destacado pela competitividade é a carne de porco brasileira, podendo sair pela metade do preço do bacon argentino.

O povo argentino, conhecido pelo orgulho em suas parrillas e assados, agora enfrenta desafios com os altos preços da carne local. Com a produção interna mais cara devido aos custos elevados e à escassez no estoque interno após recordes de exportação em anos anteriores, frigoríficos argentinos optaram por alternativas mais econômicas como a carne brasileira.

Assista ao vídeo - Assado x churrasco: entenda por que o consumo da carne brasileira aumentou na Argentina

