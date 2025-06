Preço da laranja de mesa segue em queda, enquanto frio restringe oferta de limão-taiti

Com a proximidade da nova safra, o preço da laranja de mesa segue em queda. Na semana passada, a laranja-pera in natura foi negociada a R$ 60,47 a caixa de 40,8 kg — uma queda de 4,1% em relação à semana anterior. Para as variedades precoces, como a hamlin, houve uma baixa ainda maior: 12,3%, com a caixa comercializada a R$ 57,00.