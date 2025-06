Livres, calmas e alegres: técnicas de criação garantem o bem-estar de galinhas

Na busca por resultados promissores na criação avícola , uma das preocupações é com a qualidade de vida dos animais. Segundo o criador de aves Paulo Márcio, o mais importante para garantir o bem-estar dos bichos é deixá-los soltos, proporcionando um espaço com diversidade vegetal para que eles possam ter uma boa alimentação.



"São animais que são calmos, são tranquilos e, principalmente, conseguem expressar todo seu comportamento natural da espécie", diz Márcio ao pontuar os benefícios da criação de aves livre. A briga por território, no entanto, é normal. "Existe um grupo de animais que comanda e tem outro grupo de animais que obedece", completa.