Presidente da ABPA vê 'Brasil mais respeitado mundialmente' após país estar livre da gripe aviária

Os preços do frango vivo e da carne começaram a reagir após o Brasil ser certificado como livre de gripe aviária , em 18 de junho. O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) anunciou a reabertura de mercados internacionais que haviam imposto restrições , após o único caso registrado em granja no país, no município de Montenegro (RS), em maio deste ano.



Em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (30), Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), explica que a transparência e rapidez nas medidas, principalmente pelos produtores, foram cruciais para controlar o único caso registrado e mostrar a responsabilidade do país perante o mundo. “Simplesmente é um Brasil mais fortalecido e mais respeitado mundialmente”, completa Santin.



O presidente da associação ainda pontua que o maior perigo dessa doença , que não se transmite para as pessoas pelo consumo da carne, das aves e dos ovos, é a morte das aves — gerando uma diminuição do alimento para a população. Tal medida, além de poder interferir na segurança alimentar para o brasileiro, com 65% do que é produzido para o mercado local, pode refletir em mais de 151 países no mundo.



Apesar do certificado que garante a não proliferação da doença, Santin aponta que o reforço nas medidas sanitárias já aplicadas é essencial para se evitar possíveis infecções futuras. “Essas ações funcionaram até agora e a gente, então, tem que reforçá-las para manter o Brasil livre de influenza em aves comerciais”, finaliza.