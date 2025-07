Preços dos etanóis caem em SP enquanto açúcar cristal segue caminho oposto Queda nos preços dos etanóis está ligada à baixa demanda durante férias escolares Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preços dos etanóis registram queda enquanto açúcar cristal segue caminho contrário em SP

Os preços do etanol no mercado paulista registraram queda na última semana. O indicador Cepea-Esalq apontou que o etanol hidratado foi cotado a R$2,5239 por litro, uma redução de 1,1%, enquanto o etanol anidro caiu para R$2,9204 por litro, uma diminuição de 1,33%. A baixa demanda, influenciada pelo período de férias escolares e pelo ritmo lento das negociações com distribuidoras adquirindo volumes menores, contribuiu para essa desvalorização.

Em contrapartida, os preços do açúcar cristal aumentaram. A média do indicador Cepea para a saca de 50 kg foi de R$118,77, representando um aumento de 2,11%. As usinas mantiveram firmeza nos valores ofertados pelo cristal de melhor qualidade em resposta às recentes quedas que preocupavam os custos de produção.

Assista ao vídeo - Preços dos etanóis registram queda enquanto açúcar cristal segue caminho contrário em SP

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!