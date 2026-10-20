Cotações do feijão preto avançam, mesmo com demanda lenta
Preços do carioca continuam sustentados no mercado produtor
Os preços do feijão preto avançam em outubro, apesar da demanda lenta, enquanto os do carioca continuam sustentados no mercado produtor.
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