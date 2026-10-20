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Cotações do feijão preto avançam, mesmo com demanda lenta

Preços do carioca continuam sustentados no mercado produtor

Record News Rural|Do R7

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Os preços do feijão preto avançam em outubro, apesar da demanda lenta, enquanto os do carioca continuam sustentados no mercado produtor.

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