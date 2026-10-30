Diesel: entenda os impactos do aumento do custo de produção

O governo federal prorrogou o subsídio ao diesel em R$ 2,12 por litro para conter os efeitos dos altos preços do petróleo, pressionados por conflitos no Oriente Médio e pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O economista Ricardo Buso analisa o cenário para o agronegócio.



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