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Diesel: entenda os impactos do aumento do custo de produção

Dependência de importações e transporte rodoviário ampliam os efeitos do diesel no agronegócio

Record News Rural|Do R7

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O governo federal prorrogou o subsídio ao diesel em R$ 2,12 por litro para conter os efeitos dos altos preços do petróleo, pressionados por conflitos no Oriente Médio e pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O economista Ricardo Buso analisa o cenário para o agronegócio.

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