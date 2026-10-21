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Profissionais de Moçambique aprendem técnicas voltadas ao agro

Africanos participam de formação em mecanização agrícola no Instituto Federal Goiano

Record News Rural|Do R7

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Cinco professores de Moçambique vieram ao Brasil para aprender novas técnicas voltadas ao agro.

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